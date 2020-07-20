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  • У Росії на чиновниках випробували вакцину від коронавірусу, – Bloomberg
20 липня 2020, понеділок, 21:02 9
Світ 2020-07-20T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Росії на чиновниках випробували вакцину від коронавірусу, – Bloomberg

У Росії на чиновниках випробували вакцину від коронавірусу, – Bloomberg

Елизавета Кесельман
Вакцина, Вакцина від коронавірусу, коронавірус в Росії
Вакцина.Фото: world-fact.ru
Вакцина.Фото: world-fact.ru

В Росії десяткам представників російської ділової та політичної еліти ще в квітні нібито ввели експериментальну вакцину від Covid-19 в той час, як Британія тільки зараз показала перші результати тестування вакцини від коронавіруссної інфекції Covid-19 на людях. Про це передає Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Як стверджується, керівники найбільших компаній, включаючи алюмінієвим гігантом "Русал", а також магнати-мільярдери і чиновники почали отримувати вакцину, розроблену Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені Н. Ф. Гамалії ще в квітні.

Ця вакцина фінансується державним Російським фондом прямих інвестицій і підтримується військовими. Нещодавно завершилася перша фаза його випробувань за участю російських військових. Центр не опублікував результати дослідження, в якому брало участь близько 40 осіб, але почав наступний етап випробувань з більшою групою.

Bloomberg не зміг зв'язатися з дослідницьким центром, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповів на запит з питанням, чи отримував цю вакцину Володимир Путін або працівники його адміністрації.

Як зазначається, програма "Гамалії" просувається швидше, ніж у країнах Заходу. Директор Російського фонду прямих інвестицій  Кирило Дмитрієв заявив, що третій етап дослідження вакцини розпочнеться 3 серпня і в ньому візьмуть участь тисячі людей в Росії, Саудівській Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратах, а вакцина стане доступною в РФ вже у вересні. Тим часом західні дослідники місяцями проводять випробування третьої фази, щоб краще зрозуміти безпеку і ефективність засобу.

Розробка російського центру - це так звана вірусна векторна вакцина на основі аденовірусу людини - вірусу звичайної застуди - злитої з шиповим білком SARS CoV-2 для стимулювання імунної відповіді.

Як передає Bloomberg, програма, за якою представники ділової та політичної Росії отримали можливість добровільно отримати експериментальну вакцину, є законною, але зберігається в таємниці. За словами дослідника, знайомого з ситуацією, було залучено кілька сотень людей. Виданню вдалося підтвердити це у десятків людей, але ніхто не дозволив оприлюднити імена.

Як вибирають учасників - невідомо, також не згадується, чи є вони частиною офіційних досліджень, хоча вони проходять огляд, а їх результати реєструють. Учасники не платять за це і підписують документ про те, що вони ознайомлені з ризиками.

Один з чиновників, який отримав вакцину, сказав виданню, що у нього не було побічних ефектів. За його словами, він вирішив ризикнути, щоб мати можливість нормально жити і проводити ділові зустрічі, як завжди. Інші учасники повідомили про підвищення температури і болі в м'язах після отримання вакцини.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ розповіли, коли почнеться вакцинація від коронавірусу.

Раніше Британія заявила про наміри протестувати вакцину від коронавірусу до жовтня 6 тисяч осіб.

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