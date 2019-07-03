підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 16:18 24
Зовнішня політика 2019-07-03T17:45:02+03:00
Українські Новини
Росія почала стеження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря

Росія почала стеження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря

Кораблі Чорноморського флоту Росії стежить за діями британського есмінця і канадського фрегата, які зайшли в акваторію Чорного моря 2 липня для участі в Міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019".

Про це повідомив в середу Національний центр управління обороною РФ, пише ТАСС.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця ВМС Великобританії Duncan і фрегата ВМС Канади Toronto, зайшли 2 липня 2019 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Стеження за кораблями НАТО здійснюють малий протичовновий корабель "Касимов" і сторожовий корабель "Пытливый", уточнили в Національному центрі управління обороною РФ.

В російському військовому відомстві розповіли, що "в призначених районах організовано чергування літаків морської авіації, берегових ракетних комплексів "Бал", "Бастіон". Також проводиться радіоелектронний супровід.

Зараз кораблі НАТО в Чорному морі проводять військово-морське навчання Sea Breeze - 2019.

Раніше Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Херсонській Миколаївській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

В 2017 році за навчаннями "Сі-Бриз-2017" також стежив російський корабель.

Більше новин про: Нато Sea Breeze українсько-російські відносини кораблі НАТО Чорноморський флот РФ Росія-НАТО

Архів
Новини
Гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD 17:24
Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром 17:22
Негода в Кривому Розі. Фото:
Через негоду в Кривому Розі троє загиблих: одного з них вдарило струмом від обриву електромережі 17:03
Нардеп Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з агресором, – ЗМІ 16:45
ГПУ надала докази, що Клюєв 5 років жив у Росії 16:42
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok