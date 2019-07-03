Росія почала стеження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря

Кораблі Чорноморського флоту Росії стежить за діями британського есмінця і канадського фрегата, які зайшли в акваторію Чорного моря 2 липня для участі в Міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019".

Про це повідомив в середу Національний центр управління обороною РФ, пише ТАСС.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця ВМС Великобританії Duncan і фрегата ВМС Канади Toronto, зайшли 2 липня 2019 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Стеження за кораблями НАТО здійснюють малий протичовновий корабель "Касимов" і сторожовий корабель "Пытливый", уточнили в Національному центрі управління обороною РФ.

В російському військовому відомстві розповіли, що "в призначених районах організовано чергування літаків морської авіації, берегових ракетних комплексів "Бал", "Бастіон". Також проводиться радіоелектронний супровід.

Зараз кораблі НАТО в Чорному морі проводять військово-морське навчання Sea Breeze - 2019.

Раніше Українські Новини повідомляли, що на початку липня міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Херсонській Миколаївській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

В 2017 році за навчаннями "Сі-Бриз-2017" також стежив російський корабель.