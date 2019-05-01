"Сі Бриз-2019": влітку в Україну з'їдуться десятки кораблів і сотні військових на морські навчання

Міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря на початку липня.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Повідомляється, що всього в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 авіаційних апаратів і понад 900 людей особового складу, з яких 10 катерів Морської охорони, вертольоти, 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 людей персоналу Держприкордонслужби.

Під час навчань група кораблів виконуватиме різні завдання у змодельованому "кризовому районі", а також проведе випробування всього існуючого озброєння.

Також будуть проведені штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня 2018 року на півдні країни завершилися військово-морські навчання "Сі Бриз-2018". У 2017 році російський корабель стежив за навчаннями "Сі Бриз-2017".

Тим часом новий розвідувальний корабель для ВМС спустили на воду, французький військовий корабель ефектно зайшов в Одеський порт з пострілами з линеметов.