підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 травня 2019, середа, 21:20 8
Зовнішня політика 2019-05-01T22:30:03+03:00
Українські Новини
"Сі Бриз-2019": влітку в Україну з'їдуться десятки кораблів і сотні військових на морські навчання

"Сі Бриз-2019": влітку в Україну з'їдуться десятки кораблів і сотні військових на морські навчання

Корабель США направляється в Чорне море. Фото:
Корабель США направляється в Чорне море. Фото: "Думська"

Міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря на початку липня.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Повідомляється, що всього в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 авіаційних апаратів і понад 900 людей особового складу, з яких 10 катерів Морської охорони, вертольоти, 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 людей персоналу Держприкордонслужби.

Під час навчань група кораблів виконуватиме різні завдання у змодельованому "кризовому районі", а також проведе випробування всього існуючого озброєння.

Також будуть проведені штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня 2018 року на півдні країни завершилися військово-морські навчання "Сі Бриз-2018". У 2017 році російський корабель стежив за навчаннями "Сі Бриз-2017".

Тим часом новий розвідувальний корабель для ВМС спустили на воду, французький військовий корабель ефектно зайшов в Одеський порт з пострілами з линеметов.

Більше новин про: військові навчання військовий корабель Багатонаціональні військові навчання Сі Бриз

Архів
Новини
Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування 22:43
Секретар міськради Кривого Рогу Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів 22:20
Смертельна ДТП у Краматорську. Фото:
У Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку 22:00
Новий начальник поліції Одеси Бех вказав у декларації 435 тис. гривень зарплати, дві квартири і машини 21:40
"Сі Бриз-2019": влітку в Україну з'їдуться десятки кораблів і сотні військових на морські навчання 21:20
більше новин
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ 13:51
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Королі сонця і вітру: політики і бізнесмени запускають сонячні і вітряні електростанції по високому "зелениму тарифу" 13:57
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів 13:49
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok