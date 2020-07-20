Шевченко розповів, чи змінюватиме він правління НБУ

Голова Національного банку Кирило Шевченко, якого Верховна Рада 16 липня призначила на посаду, розповів, за якими критеріями планує працювати з командою, відповідаючи на питання, чи буде він міняти правління НБУ чи збереже нинішній склад. Про це він розповів під час пресконференції.

"Щодо команди – у мене є чіткі критерії, за якими я працюю з командою. Перше – це професіоналізм, друге – професіоналізм, третє – професіоналізм", - заявив він.

Разом з тим він додав, що у нього запланована разом з колегами з правління низка зустрічей і дзвінків до представників міжнародного фінансового співтовариства.

Шевченко додав, що він має намір вивчити процедури і політику роботи НБУ для того, щоб удосконалити роботу регулятора на наступні кілька років.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Також Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.