підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 липня 2020, понеділок, 19:24 5
Силові структури 2020-07-20T20:45:01+03:00
Українські Новини
Бойовики застосували артилерію на Донбасі: загинув воїн ЗСУ

Бойовики застосували артилерію на Донбасі: загинув воїн ЗСУ

Надежда Комендантова
ООС, війна на Донбасі, загиблі на Донбасі, зведення ООС
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

У понеділок, 20 липня, бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого один український військовослужбовець загинув в той час, як Україна ідентифікувала тіло військового медика, передане бойовиками. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння, заборонену "Мінськими домовленостями", використавши не тільки міномети, але й артилерійські установки", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник вів вогонь з артилерійських систем поблизу Миронівського, Причепиловки і Шумів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики відкривали вогонь поблизу Мар'їнки, Старогнатовки, Широкіно і Павлополя.

З початку поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 обстріли не зафіксовані.

Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.

Тим часом, 19 липня бойовики 17 раз обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.

Більше новин про: ООС війна на Донбасі загиблі на Донбасі зведення ООС

Україна ідентифікувала тіло військового медика, пе...
Загиблий на Донбасі військовий медик був громадяни...
На Донбасі в бою поранено четверо українських війс...
Активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загибли...
Новак отримував неправомірну вигоду на території Польщі за злочинні дії в Україні, — НАБУ
НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського і Порошенка
Новини
Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня: графік тестування 20:05
Вибух у кафе.
У столичному кафе пролунав вибух 20:00
Шевченко розповів, чи змінюватиме він правління НБУ 19:30
Бойовики застосували артилерію на Донбасі: загинув воїн ЗСУ 19:24
США внесли Кадирова в "чорний список". Його звинуватили в порушенні прав людини 19:20
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Нардеп звинуватив Ігоря Мірошниченка у вимаганні грошей у забудовників 09:30
Приватизація обленерго з введеними RAB-тарифами буде великою перемогою для всієї України, - заступник голови Фонду Держмайна Єлейко 15:01
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко 13:37
"Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка 16:28
У підстанції "швидкої" в Бердянську спалах коронавірусу: захворіли десять медиків 17:42
більше новин
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok