Бойовики застосували артилерію на Донбасі: загинув воїн ЗСУ

У понеділок, 20 липня, бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого один український військовослужбовець загинув в той час, як Україна ідентифікувала тіло військового медика, передане бойовиками.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння, заборонену "Мінськими домовленостями", використавши не тільки міномети, але й артилерійські установки", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник вів вогонь з артилерійських систем поблизу Миронівського, Причепиловки і Шумів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики відкривали вогонь поблизу Мар'їнки, Старогнатовки, Широкіно і Павлополя.

З початку поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 обстріли не зафіксовані.

Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.

Тим часом, 19 липня бойовики 17 раз обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.