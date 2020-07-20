У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля

Після того, як у Львівській області через ускладнення коронавірусу померла 20-річна дівчина, в області померла 28-річна породілля через ускладнення від коронавірусу, а за життя її немовляти лікарі продовжують боротися. Про це повідомляє видання "ZAXID.NET", передають Українські Новини.

У Жовкві на 27 тижні вагітності жінка померла після народження дитини.

Як повідомив головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців, жінка є жителькою Яворівського району. В лікарню її госпіталізували з підтвердженим Covid-19. В ніч з п'ятниці на суботу вона через кесарів розтин народила дитину.

"Жінки 28 років, вона з Яворівського району. У п'ятницю вночі вона на 27 тижні вагітності народила дитину через кесарів розтин. Ми зробили все, що могли. Всі фахівці, яких тільки можна було залучити: починаючи від обласних і закінчуючи академіком Олександром Паєнком були залучені. Але врятувати її не вдалося", – сказав він.

Зараз подробиць стану здоров'я, з яким жінка потрапила в лікарню, не повідомляється до офіційного висновку патологоанатомів.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Львові від коронавірусної інфекції померла лаборантка Львівського обласного лабораторного центру.

Також у Львівській області послабили карантин після зменшення нових випадків захворювання на коронавірус.