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15 липня 2020, середа, 12:14 8
Суспільство 2020-07-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Львівській області через ускладнення коронавірусу померла 20-річна дівчина

У Львівській області через ускладнення коронавірусу померла 20-річна дівчина

Ирина Николенко
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні, Коронавірус у Львівській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Вночі у вівторок у Львівські області, де введені карантинні послаблення, загинула 20-річна дівчина від ускладнення коронавірусу. Про це повідомляє видання "Львівський портал", передають Українські Новини.

Дівчина померла в Стрийській міській лікарні. Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, хвора потрапила в лікарню минулої п'ятниці у важкому стані з двобічною пневмонією.

Менш ніж за добу, її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Також у неї виявили супутню патологію. Однак, її життя врятувати не вдалося.

Також хвора мала позитивний ІФА-тест і чекала результатів ПЛР-дослідження. Як повідомляють лікарі, дівчина близько тижня лікувалася вдома.

Як повідомляли Українські Новини, У Львові від COVID-19 померла вже друга працівниця Львівського обласного лабораторного центру.

Тим часом 14 липня в Україні зросла захворюваність на коронавірус на 31%, а летальність хвороби на 7,1%. Так, кількість хворих на Covid-19 збільшилася на 836 до 55 607, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 427

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