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09 липня 2020, четвер, 20:18 8
Суспільство 2020-07-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
У Львові від коронавірусу померла лаборантка

У Львові від коронавірусу померла лаборантка

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, смертність від коронавірусу
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

У Львові від COVID-19 померла вже друга працівниця Львівського обласного лабораторного центру, в той час, як за березень і квітень в Україні від коронавірусу померли 252 людини

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на головну епідеміологиню області Наталію Тімко.

"Жінка перебувала понад два тижня в обласній інфекційній лікарні. Останні дві доби – у відділенні інтенсивної терапії на апараті штучної вентиляції легенів", – розповіла Тимко.

За словами інфекціоніста, хвороба розвивалася поступово: спершу жінка почала кашляти, у неї з'явилася задишка, а коли зробили комп'ютерну томографію легень – виявили пневмонію. Згодом ПЛР-тест підтвердив діагноз COVID-19.

Померла була мешканкою Львова. Її чоловік теж інфікувався і знаходиться в лікарні. За словами Наталії Тімко, у чоловіка позитивна динаміка перебігу захворювання.

Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 каналуПеребіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 каналу

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9 липня у Львівській області на коронавірус захворіла вже 6681 людина. 990 пацієнтів одужали. Летальними виявилися 174 випадки.

Тим часом, в Україні запровадили страхування медиків, які працюють з COVID-19

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