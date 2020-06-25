NASA назве штаб-квартиру ім'ям своєї першої темношкірої інженерки

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має намір присвоїти своїй штаб-квартирі у Вашингтоні ім'я першої в управлінні афроамериканки-інженера Мері Джексон. Про це сказано в повідомленні прес-служби NASA.

"Мері Джексон входила в число дуже значущих жінок, які допомогли NASA досягти успіху у відправці американських астронавтів у космос", — заявив директор NASA Джим Брайденстайн.

Мері Джексон була математиком та аерокосмічних інженером, вона почала свою кар'єру в Дослідницькому центрі NASA імені Ленглі в штаті Вірджинія в 1950-х роках. Також керувала проектами, які були пов'язані з працевлаштуванням і просуванням жінок в NASA.

У 2019 році президент США Дональд Трамп підписав закон про золоту медаль Конгресу "Приховані фігури", якою посмертно нагородили Джексон, яка померла у 2005 році, а також її колег, темношкірих вчених Кетрін Джонсон, Дороті Воган і Христину Дарден.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми зібрали добірку фільмів про боротьбу з расизмом, серед яких є фільм "Приховані фігури" про Мері Джексон і її темношкірих колег.

Крім того, у США хочуть стратити поліцейського, який застрелив темношкірого на мітингах в Атланті.