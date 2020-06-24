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24 червня 2020, середа, 18:40 17
Верховна Рада і партії 2020-06-24T19:45:02+03:00
Українські Новини
Діти "низької якості": "Слуга народу" потрапила в черговий скандал

Діти "низької якості": "Слуга народу" потрапила в черговий скандал

Надежда Комендантова
Скандал, Партія

Після того, як голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції "слуг" у Верховній Раді Давид Арахамія обговорювали депутата фракції Ірину Аллахвердієву, називаючи її "робочою бабою" і "корабельною сосною", у мережі спливло скандальне відео голови комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей задля соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Про це вона заявила в ефірі у відеосервісі Zoom. Запис була оприлюднена у Facebook ще 29 травня, але розголосу вона отримала тільки зараз, пише "Курс України".

Третьякова думала про те, яким повинен бути справедливий розподіл соціальних виплат в державі, і хто заслуговує грошову допомогу.

Діти "низької якості"

"Коли ми демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргарет Тетчер казала колись", – сказала Третьякова.

Стерилізація для тих, хто сідає на допомогу"

"Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока до тих, хто не працює і не захищає їх".

"У них навіть коли був заступником міністра соцполітики лорд один. Він сказав, що той, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу – його потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика", – сказала Третьякова.

Стерилізація тих, хто без вищої освіти 

Чиновниця також загадала "творця сінгапурського економічного дива", державного діяча Лі Куан Ю

"Дуже часто Лі Куан Ю згадують – що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куань Ю – стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Ось такими жорстокими методами, я б сказала навіть садистськими викорчували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками. Всіх, хто не є частиною цих елементів, вони не можуть себе віднести до гідного життя. Ну, так я вважаю. Потрібно захищати просту людину", – сказала Третьякова.

Вимагають відставки Третьякової

Як пише видання, на відео відреагували Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків. Там засудили висловлювання Третьякової як антигуманні і антисоціальні і вимагають її відставки.

"Вважаємо, що висловлювання пані Третьякової порушують норми депутатської етики і політик з такими поглядами не може перебувати у вищому законодавчому органі України, тим більше не може очолювати Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", – йдеться в заяві, яку опубліковано на сайті Федерації профспілок України.

 

Як повідомляли Українські Новини, Корнієнко і Арахамія заявляють, що відео з їхньою розмовою про Аллахвердієву змонтовано.

 

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