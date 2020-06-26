Третьякова вважає останні події навколо неї "організованим булінгом" і не збирається йти з посади

Після того, як голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, Галина Третьякова заявила, що у людей, які заводять дітей задля соціальних виплат, вони народжуються "низької якості", народний депутат повідомила, що не збирається йти з посади глави Комітету Ради через булінг. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Галина Третьякова в пості подякувала за підтримку та повідомила, що не збирається йти з посади під зовнішнім тиском.

"Вони дуже важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, та я мала на увазі в публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати в майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Тому нікуди не збираюся йти під тиском ззовні", — написала вона.

Вона додала, що помилилася і подякувала за підтримку Президенту і її рідним.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів?" — написала Третьякова.

Також вона написала, що потрібно навчитися відрізняти дискримінацію в наявних суспільних процесах від розмов. "І ми ще навчимося боротися з тими, хто говорить про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своїми діями", — зазначила вона.

Третьякова не збирається йти з посади глави Комітету Ради. Фото: Facebook/Галина Третьякова

Раніше Українські Новини повідомляли, нардеп Галина Третьякова схвалює практику стерилізації безробітних жінок і жінок без вищої освіти.

Галина Третьякова попалася на інтимному листуванні під час засідання Верховної Ради.