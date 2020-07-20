У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули

У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Після того, як минулого року ґрунт зійшов зі схилу на пляжі в Одесі, на двох кар'єрах у Дніпропетровській та Київській областях стався обвал піску, внаслідок чого засипало людей, в тому числі і дитину. Про це зазначається в повідомленні МВС України в Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався 20 липня, в понеділок. О 13:15, в оперативно-диспетчерську службу Володарського району Київської області надійшло повідомлення про те, що в несанкціонованому кар'єрі в селі Тадіївка трьох чоловіків засипало піском.

"Троє чоловіків вирішили набрати піску в кар'єрі, який не експлуатується, внаслідок чого стався зсув ґрунту. Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили це місце до прибуття пожежного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час пошукових робіт рятувальники виявили і дістали тіло загиблого чоловіка 1972 року народження.

В цей же день о 12:53 в Службу порятунку Дніпропетровщини надійшло повідомлення про нещасний випадок з людьми, який стався в П'ятихатському районі за межами села Комісарівка.

Обвал піску Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

За повідомленням від служби "102", стало відомо, що при наборі піску для господарських робіт стався зсув піщаної маси в стихійному місцевому кар'єрі. Внаслідок події засипало чоловіка і дитину.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці червня в Івано-Франківській області через негоду на двох дорогах місцевого значення сталися зсуви.

Тим часом ДСНС пояснила, чого не можна робити на пляжах після зняття послаблень.