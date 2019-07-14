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14 липня 2019, неділя, 20:53 187
Події 2019-07-14T22:45:01+03:00
Українські Новини
Ґрунт зійшов зі схилу на пляжі в Одесі, людей шукають під завалами

Ґрунт зійшов зі схилу на пляжі в Одесі, людей шукають під завалами

Зійшов зсув на пляжі в Одесі, пошукові роботи. Фото:
Зійшов зсув на пляжі в Одесі, пошукові роботи. Фото: "Пушкінська"

У неділю, 14 липня, між центральним пляжем Одеси і пансіонатом зійшов зсув зі схилу прямо на узбережжя. Рятувальники проводять пошукові роботи.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

Рятувальникам стало відомо про обвал о 17:28.

"Надійшла інформація про те, що в Київському районі м. Одеса між центральним пляжем і пансіонатом "Борей" стався зсув зі схилу на узбережжі на площі близько 150 м. кв", - сказано в повідомленні.

Зійшов зсув на пряжу в Одесі, пошукові роботи. Фото: Держнс УкраїниЗсув на пляжі в Одесі, пошукові роботи. Фото: ДСНС України

Станом на 19:15 на місці зсуву нікого не знайдено, пошукові роботи тривають. За попередньою інформацією, зазначений пляж вважається аварійним і був закритий для відвідування.

Від ДСНС залучено 36 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Зсув грунту на пляжі в Одесі. Фото: Зсув на пляжі в Одесі. Фото: "Думська"

Як повідомляє "Пушкінська", близько півтора десятка рятувальників знаходяться на місці події і реазбирают завал. Неподалік чергує швидка допомога.

Заступник начальника обласного управління ДСНС сказав, що постраждалих під завалом не знаходили. Знайшли речі, але і господарів цих речей знайшли. Тим не менш, виключати, що там хтось є, не можуть, тому і розбирають.

До робіт підключаються і місцеві жителі. Кажуть почули, що потрібна допомога, прийшли з лопатою, інші принесли воду рятувальникам.

Зійшов зсув на пряжу в Одесі, пошукові роботи. Фото: Зійшов на пляжі в Одесі, пошукові роботи. Фото: "Пушкінська"

Як повідомляли Українські Новини, на курорті в Одеській області стався великий обвал.

Раніше в Одеській області стався масштабний зсув ґрунту. Обвал підібрався до хвіртки будинків, звалилися електричні стовпи і дорога.

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