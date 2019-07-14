Ґрунт зійшов зі схилу на пляжі в Одесі, людей шукають під завалами

У неділю, 14 липня, між центральним пляжем Одеси і пансіонатом зійшов зсув зі схилу прямо на узбережжя. Рятувальники проводять пошукові роботи.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.\r\nРятувальникам стало відомо про обвал о 17:28.\r\n"Надійшла інформація про те, що в Київському районі м. Одеса між центральним пляжем і пансіонатом "Борей" стався зсув зі схилу на узбережжі на площі близько 150 м. кв", - сказано в повідомленні.\r\nЗсув на пляжі в Одесі, пошукові роботи. Фото: ДСНС України\r\nСтаном на 19:15 на місці зсуву нікого не знайдено, пошукові роботи тривають. За попередньою інформацією, зазначений пляж вважається аварійним і був закритий для відвідування.\r\nВід ДСНС залучено 36 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.\r\nЗсув на пляжі в Одесі. Фото: "Думська"\r\nЯк повідомляє "Пушкінська", близько півтора десятка рятувальників знаходяться на місці події і реазбирают завал. Неподалік чергує швидка допомога.\r\nЗаступник начальника обласного управління ДСНС сказав, що постраждалих під завалом не знаходили. Знайшли речі, але і господарів цих речей знайшли. Тим не менш, виключати, що там хтось є, не можуть, тому і розбирають.\r\n\r\nДо робіт підключаються і місцеві жителі. Кажуть почули, що потрібна допомога, прийшли з лопатою, інші принесли воду рятувальникам.\r\n\r\nЗійшов на пляжі в Одесі, пошукові роботи. Фото: "Пушкінська"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на курорті в Одеській області стався великий обвал. \r\nРаніше в Одеській області стався масштабний зсув ґрунту. Обвал підібрався до хвіртки будинків, звалилися електричні стовпи і дорога.