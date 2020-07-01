Wizz Air відкрила базу у Львові та запускає рейси в п'ять європейських країн

Євросоюз продовжив обмеження на поїздки з ряду країн, в тому числі з України, а в середу, 1 липня, угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air відкрила другу базу в Україні з місцем розташування у міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України. У відомстві зазначили, що вже в цьому місяці компанія буде виконувати п'ять нових рейсів з Західної України у кілька європейських міст. зокрема, рейси будуть виконуватися зі Львова в такі міста: Біллунн (Данія); Таллінн (Естонія); Лісабон (Португалія); Гамбург (Німеччина); Щецин (Польща). Крім того, Wizz Air розширює маршрутну мережу та відкриває рейси з Харкова у Відень і Берлін. Як повідомляли Українські Новини, Польща прийняла рішення про відновлення авіаперевезень пасажирів з ряду країн, в тому числі з України, з 1 липня, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вже виконала рейси з Києва на Краків, Варшаву та Вроцлав. Туреччина відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.