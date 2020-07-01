підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 липня 2020, середа, 23:22 6
Транспорт 2020-07-02T01:30:01+03:00
Українські Новини
Wizz Air відкрила базу у Львові та запускає рейси в п'ять європейських країн

Wizz Air відкрила базу у Львові та запускає рейси в п'ять європейських країн

Надежда Комендантова
Wizz Air, Євросоюз, Авіасполучення
Wizz Air Фото: прес-служба
Wizz Air Фото: прес-служба

Євросоюз продовжив обмеження на поїздки з ряду країн, в тому числі з України, а в середу, 1 липня, угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air відкрила другу базу в Україні з місцем розташування у міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що вже в цьому місяці компанія буде виконувати п'ять нових рейсів з Західної України у кілька європейських міст.

зокрема, рейси будуть виконуватися зі Львова в такі міста:

  • Біллунн (Данія);
  • Таллінн (Естонія);
  • Лісабон (Португалія);
  • Гамбург (Німеччина);
  • Щецин (Польща).

Крім того, Wizz Air розширює маршрутну мережу та відкриває рейси з Харкова у Відень і Берлін.

Як повідомляли Українські Новини, Польща прийняла рішення про відновлення авіаперевезень пасажирів з ряду країн, в тому числі з України, з 1 липня, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вже виконала рейси з Києва на Краків, Варшаву та Вроцлав.

Туреччина відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.

Більше новин про: Wizz Air Євросоюз Авіасполучення

Глава Нацбанку Смолій подав у відставку через політичний тиск
За місяць роботи відеокамер рівень порушень ПДР знизився в чотири рази, — МВС
Новини
Wizz Air відкрила базу у Львові та запускає рейси в п'ять європейських країн 23:22
Півтора мільйона за життя: в Україні почалися виплати сім'ям загиблих від коронавірусу лікарів 22:54
Коронавірус
Місто засинає, прокидається коронавірус. Соцмережі "вибухнули" через посилення карантину в Києві 22:15
Радбез ООН проголосував за глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу 21:55
Комітет рекомендує Раді прийняти закон про медіа попри його критику журналістами та ЗМІ 21:50
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
більше новин
Порошенко прийшов на допит в ДБР
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok