Wizz Air відкрила базу у Львові та запускає рейси в п'ять європейських країн

Євросоюз продовжив обмеження на поїздки з ряду країн, в тому числі з України, а в середу, 1 липня, угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air відкрила другу базу в Україні з місцем розташування у міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що вже в цьому місяці компанія буде виконувати п'ять нових рейсів з Західної України у кілька європейських міст.

зокрема, рейси будуть виконуватися зі Львова в такі міста:

Біллунн (Данія);

Таллінн (Естонія);

Лісабон (Португалія);

Гамбург (Німеччина);

Щецин (Польща).

Крім того, Wizz Air розширює маршрутну мережу та відкриває рейси з Харкова у Відень і Берлін.

Як повідомляли Українські Новини, Польща прийняла рішення про відновлення авіаперевезень пасажирів з ряду країн, в тому числі з України, з 1 липня, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вже виконала рейси з Києва на Краків, Варшаву та Вроцлав.

Туреччина відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.