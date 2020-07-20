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20 липня 2020, понеділок, 16:52 10
Економіка 2020-07-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав три головні якості глави НБУ

Зеленський назвав три головні якості глави НБУ

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Кирило Шевченко, Голова НБУ
НБУ
НБУ

Президент Володимир Зеленський після того, як 16 липня Верховна Рада призначила головою Національного банку Кирила Шевченка, зазначив, що крім незалежності у голови НБУ мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність.

Про це він повідомив під час представлення Кирила Шевченка співробітникам НБУ, передають Українські Новини.

"Глава НБУ має бути незалежним. Я як президент це підтримую. Крім незалежності у глави НБУ мають бути професіоналізм, мужність і відповідальність. Переконаний, що Шевченко саме така людина", - сказав Зеленський.

На його думку, очолити НБУ під час непростої ситуації в Україні і в світі може тільки смілива людина.

"Як незалежний регулятор НБУ має працювати на довгострокове зростання в умовах стабільної національної валюти", - додав президент.

Також, за його словами, завданням НБУ буде і сприяння виходу України з коронакризиса.

Зеленський також нагадав, що важливими для української економіки є зростання кредитування бізнесу та дешеві іпотечні кредити.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

Яків Смолій подав заяву про відставку з посади голови Національного банку через політичний тиск.

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