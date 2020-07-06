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06 липня 2020, понеділок, 09:09 8
Суспільство 2020-07-06T10:00:03+03:00
Українські Новини
Пішов з життя знаменитий футболіст київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Трошкін

Пішов з життя знаменитий футболіст київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Трошкін

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Динамо, срср, Трошкін
Володимир Трошкін Фото: fcdynamo.kiev.ua
Володимир Трошкін Фото: fcdynamo.kiev.ua

У неділю, 5 липня, на 73-му році життя помер видатний гравець київського "Динамо" Володимир Трошкін, повідомляє прес-служба клубу.

Трошкін починав футбольну кар'єру в єнакієвському "Шахтарі", відігравши сезон у київському СКА, а потім перейшов в "Динамо".

У складі "Динамо" він грав вісім років - з 1969 по 1977, провів 273 матчі і забив 27 голів. За цей час кияни чотири рази ставали чемпіонами СРСР, виграли Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

У складі збірної СРСР Трошкін став віце-чемпіоном Європи-1972 і бронзовим медалістом Олімпіади 1976 року.

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