Пішов з життя знаменитий футболіст київського "Динамо" та збірної СРСР Володимир Трошкін

У неділю, 5 липня, на 73-му році життя помер видатний гравець київського "Динамо" Володимир Трошкін, повідомляє прес-служба клубу.

Трошкін починав футбольну кар'єру в єнакієвському "Шахтарі", відігравши сезон у київському СКА, а потім перейшов в "Динамо".

У складі "Динамо" він грав вісім років - з 1969 по 1977, провів 273 матчі і забив 27 голів. За цей час кияни чотири рази ставали чемпіонами СРСР, виграли Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

У складі збірної СРСР Трошкін став віце-чемпіоном Європи-1972 і бронзовим медалістом Олімпіади 1976 року.