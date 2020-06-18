Суркіс розповів за скільки продав Кадара і Дерлиса, - ЗМІ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що пристойно заробив на трансферах двох легіонерів - угорського захисника Тамаша Кадара і парагвайського півзахисника Дерліса Гонсалеса, інформує портал kp.ua.

- Кадара продали за 5 млн. євро. "Зеніт" нічого за нього не пропонував. "Зеніт" промацував, напевно, зробити інтригу між нами і "Шахтарем", коли вони хотіли придбати Ракицького. Пропозиції офіційної не отримував.

І за Кендзьору не отримував. Єдине – телефонували представники Сьоміна, хотіли купити Кендзьору в "Локомотив". Наскільки я знаю, з Кендзерою говорили, його в "Динамо" все влаштовує, але "зробіть пропозицію, від якої я не міг відмовитися". Ось така була розмова. Паперів у мене ніяких не було, - розповів власник "Динамо".

- Дерлиса Гонсалеса продали прав на 50% - за 5 млн. Як можна продавати? Продали його в Парагвай. Перший транш мав прийти 15 квітня. Вони навіть на зв'язок не виходять. Ми пішли в ФІФА. В контракті написано: 5 млн розписано на 2 роки. Який це хороший бізнес.

Ми за нього свого часу заплатили, здається, 9 з чимось млн. Перший транш мав бути 15 квітня. Ми почекали місяць і пішли у ФІФА. В контракті записано: якщо перший транш прострочений на 40 днів – штрафні санкції такі-то. Плюс вся сума має бути сплачена негайно.

Впевнений, ми виграємо це, як і за Че-Че. Що вони роблять? Замість заплатити і намагатися з нами домовитися – вони йдуть в Лозанну. Відтягують час. Так було і з Андре. І вони за нього заплатили на 1,5 або 2 млн більше в кінцевому підсумку.

Вони затягують, продають якогось футболіста, отримують гроші і розраховуються. Ось вся схема, – розкрив всі карти Суркіс в інтерв'ю репортерам.

Дерліс Гонсалес перейшов в "Олімпію" з Асунсьйона, а Тамаш Кадар - в китайський "Шаньдун Лунен". Дерліс відіграв у Києві три сезони провів 50 матчів і забив 7 м'ячів. Тамаш Кадар теж грав за "Динамо" протягом трьох сезонів. Провів 84 матчі і відзначився одним забитим голом.