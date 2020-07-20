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20 липня 2020, понеділок, 16:14 22
Політика 2020-07-20T18:00:03+03:00
Українські Новини
НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського і Порошенка

НАЗК почало перевірку декларацій Зеленського і Порошенка

Ирина Николенко
НАЗК, Володимир Зеленський, декларація Порошенка, Петро Порошенко, декларації чиновників, декларація Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: УП
Володимир Зеленський. Фото: УП

Після того, як президент Володимир Зеленський зізнався у не внесенні даних про доходи у власній декларації, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) почало перевірку його декларації, а також декларації колишнього президента Петра Порошенка і ще 11 чиновників.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК, передають Українські Новини.

"Розпочата перевірка декларацій осіб, які займали посаду президента України в 2019 році: Володимира Зеленського та Петра Порошенка (декларації за 2018 і 2019 роки)", – сказано в ньому.

Крім того, НАЗК почало перевіряти декларації міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, колишнього міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, колишнього міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, колишнього міністра культури Євгена Нищука, голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, першого заступника начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера, начальника відділу забезпечення роботи міністра міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Костянтина Мар'євича, директора КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія" Сергія Перепелятника, заступника начальника Житлово-експлуатаційного управління (ЖЕУ) "Печерськжитло" Лариси Ткач.

Згідно з повідомленням, головною підставою для перевірки є висока посада суб'єкта декларування.

Перевіряються всі особи, які займали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками.

Серед інших підстав для перевірки: інформація про можливе порушення від громадян, медіа, юридичних осіб, встановлена НАЗК невідповідність рівню життя чиновника задекларованим майну і доходам внаслідок моніторингу способу життя, виявлення невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю, подана суб'єктом декларування декларація містить поля, в яких суб'єкт декларування обрав позначку "член сім'ї не надав інформацію".

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК направило до суду два протоколи про адміністративне порушення президента Володимира Зеленського у зв'язку з неподанням ним даних про суттєві зміни в майновому стані.

Після чого сім'я Володимира Зеленського задекларувала 28 млн гривень, сім годин від світових брендів і готель в Грузії.

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