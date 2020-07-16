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16 липня 2020, четвер, 18:50 6
Політика світу 2020-07-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
Спецслужби оголосили про спроби Росії викрасти дані про вакцини від коронавірусу

Спецслужби оголосили про спроби Росії викрасти дані про вакцини від коронавірусу

Ольга Фандорина
Спецслужба, Кібератаки, шпигунство, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу
Вакцина. Фото: freepik
Вакцина. Фото: freepik

Поки ВООЗ не впевнені, що вченим вдасться винайти вакцину від коронавірусу, хакери, яких спецслужби західних країн пов'язують з Росією, здійснили кібератаку на організації, що намагається розробити вакцину від коронавірусу, повідомляє BBC. Про це стало відомо після спільних заяв національних агентств кібербезпеки.

У Великій Британії державний центр кібербезпеки повідомив, що хакери майже напевно діяли як частина "російських спецслужб". За їх інформацією, група кіберзлочинців використовувала програмне забезпечення для того, щоб викрасти інформацію про розробку вакцини від COVID-19.

Крім британського агентства, про кібератаки повідомили також у державних агентствах кібербезпеки Канади і США. За їх інформацією, хакери є частиною групи, званої "APT29", яка використовує вразливі місця програмного забезпечення для доступу до комп'ютерних систем за допомогою шкідливих програм. Однак які саме організації зазнали нападу не повідомляється.

У заяві NCSC уточнюється, що хакери використовували фішинг і шкідливі програми.

"APT29, ймовірно, продовжить атакувати організації, що беруть участь у дослідженнях і розробках вакцин проти COVID-19", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через три місяці.

Крім того, раніше британські медики протестували Ібупрофен для лікування коронавірусу.

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