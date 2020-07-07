Несолодкий кавун можна реанімувати. Що приготувати з недостиглої ягоди

Літо - сезон фруктів та ягід. Сезонні смаколики можуть прекрасно замінити шкідливі десерти та зміцнити імунну систему. Одними з найулюбленіших сезонних ягід є кавун, який має безліч корисних властивостей. І хоч ціни на кавун вже впали, знайти дійсно солодкий і стиглий кавун ще складно. Проте, якщо все купили соковиту літню ягоду, а вона виявилася несолодкою, не біда. Кулінари мають не один рецепт з кавуна, особливо несолодкого.

Рецептами напоїв та десертів з несолодкого кавуна від кулінарів опублікувало видання Ukr.Media.

Несолодкий кавун і що з ним можна зробити

Наступний рецепт кавуна реанімує навіть неспілу ягоду. Звичайно, він підходить і для солодкого плоду! Але останній краще з'їсти свіжим.

Кавун розрізати на дві половинки. Для смаку не важливо, уздовж це зробити або поперек, особливо якщо ягода кругла. Однак якщо вона має витягнуту форму, завжди краще розрізати уздовж.

Потім зробіть глибокі надрізи, не доходячи до кінця десь на пару сантиметрів, і вийняти ложкою весь м'якуш. Чашу, яка вийшла з кірочки обов'язково промокніть серветкою і відкладіть в сторону трохи підсохнути.

За цей час перебийте м'якуш з кісточками блендером або вручну розімніть в пюре. Кісточки не зіпсують смак, а ось витягувати їх занадто довго. Пропустіть кавунове пюре через марлю, щоб отримати багато кавунового соку. Макуху можна викинути, а сік перелийте в каструлю і поставте розігріватися. Коли суміш стане гарячою, додайте агар-агар або желатин. Від величини кавуна буде залежати кількість соку, тому беріть з наступного розрахунку: на 500 мл соку 7 грамів агар-агару, желатину — 25 грамів.

Помішуйте сік на малому вогні до розчинення компонентів. Якщо кавун зовсім не солодкий, рекомендуємо додати пару ложок меду.

Подрібніть фрукти кубиками. Це може бути ананас, виноград, манго, ківі та інші фрукти, які досить солодкі і м'які самі по собі.

Перекладіть подрібнені фрукти в підсушену скоринку кавуна (до вологого желе буде погано приставати) і залийте соком. Залиште до повного застигання.

Коли десерт застигне (а це станеться через кілька годин), його зручно різати скибочками і подавати як звичайний кавун.

Це не єдиний спосіб подачі несолодкого кавуна. Ви з легкістю можете витягнути м'якуш, перебити його з вершками і наповнити кавун солодкою сумішшю з фруктами. Однак ще більшою популярністю користується сорбет з кавуна: просто приготуйте пюре з медом (або згущеним молоком) і залиште в холодильнику на кілька годин. Готово!

Несолодкий кавун теж кавун. Для тих, хто не хоче готувати желейний десерт, торт або чекати, поки застигне сорбет, ми приготували ще один лайфхак. Сік несолодкого кавуна змішайте з перцем і сіллю, додайте апельсиновий сік 1 до 1 і трохи льоду. На виході у вас вийде освіжаючий безалкогольний коктейль, який відмінно втамовує спрагу в літню спеку.

Раніше Українські Новини писали про те, як вибрати кавун, та що потрібно знати перед його вживанням.