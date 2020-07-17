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  • Частину України накриють грози, зливи і град: синоптик дала прогноз до кінця тижня
17 липня 2020, пʼятниця, 05:50 8
Життя 2020-07-17T08:00:03+03:00
Українські Новини
Частину України накриють грози, зливи і град: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Частину України накриють грози, зливи і град: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Похолодання, Зливи, Дощі, Прогноз погоди в Україні
Гроза в Києві.
Гроза в Києві.

Тоді як синоптики очікують катаклізмів в Україні через аномальну спеку, в останній робочий день тижня на всій території України буде комфортна літня погода. Крім Західної України, де очікуються грози з дощами, а подекуди зливи і град.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

З її слів, також опади можуть періодично випадати на півночі, сході України, у Вінницькій і Черкаській областях.

Температура повітря в п'ятницю очікується високою, до +25...+29 градусів. Лише у західних областях буде свіжіше: +21...+24 градуси.

У Києві в п'ятницю буде без істотних опадів, максимум можливий локальний дощ з грозою. Протягом дня повітря прогріється до +27 градусів.

Синоптик попередила мешканців західної частини України і туристів, які збираються туди в найближчі вихідні: 18-19 липня там, як і в п'ятницю, висока ймовірність злив, гроз та граду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні

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