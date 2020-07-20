Завтра аеропорт "Одеса" відкриє пункт здачі аналізів для тестів на коронавірус

Міжнародний аеропорт "Одеса" планує відкрити пункт здачі аналізів для проведення тестів на коронавірус 21 липня, загальну кількість яких МОЗ має намір збільшити вдвічі до вересня. Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини. "З 21 липня в аеропорту "Одеса" запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19", - сказано в ньому. Зазначається, що збір аналізів буде розташований в медпункті аеропорту і буде функціонувати при виконанні міжнародних рейсів та рейсів з аеропорту "Бориспіль" (Київська область). протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я, дані автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома", сервіс повідомляє пасажиру про можливість припинення самоізоляції. Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія МАУ заявляє, що лабораторія з тестування на коронавірус пасажирів і співробітників авіакомпаній повинна бути в розпорядженні аеропорту. Тим часом аеропорт "Бориспіль" розповів, що займається погодженням умов проведення тестів на коронавірус для пасажирів на своїй території.