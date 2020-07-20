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20 липня 2020, понеділок, 12:52 12
Суспільство 2020-07-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
Завтра аеропорт "Одеса" відкриє пункт здачі аналізів для тестів на коронавірус

Завтра аеропорт "Одеса" відкриє пункт здачі аналізів для тестів на коронавірус

Анна Рудык
Аеропорт
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Міжнародний аеропорт "Одеса" планує відкрити пункт здачі аналізів для проведення тестів на коронавірус 21 липня, загальну кількість яких МОЗ має намір збільшити вдвічі до вересня.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"З 21 липня в аеропорту "Одеса" запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19", - сказано в ньому.

Зазначається, що збір аналізів буде розташований в медпункті аеропорту і буде функціонувати при виконанні міжнародних рейсів та рейсів з аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я, дані автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома", сервіс повідомляє пасажиру про можливість припинення самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія МАУ заявляє, що лабораторія з тестування на коронавірус пасажирів і співробітників авіакомпаній повинна бути в розпорядженні аеропорту.

Тим часом аеропорт "Бориспіль" розповів, що займається погодженням умов проведення тестів на коронавірус для пасажирів на своїй території.

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