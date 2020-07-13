Аеропорт "Бориспіль" погоджує умови проведення тестів на коронавірус пасажирам на своїй території

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) заявив, що наразі погоджує умови проведення тестів на коронавірус для пасажирів на своїй території, тоді як в Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба аеропорту. "Відповідна опція наразі знаходиться на стадії узгодження всіх умов надання послуги", — сказали в аеропорту. При цьому прес-служба не змогла уточнити деталі і зазначила, що подробиці стануть відомі найближчим часом. Як повідомляли Українські Новини, у червні генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що в аеропорту є приміщення, де лабораторії можуть проводити тестування прилетіли туристів на коронавірус. Він підкреслив, що відповідні приміщення складно оперативно здати в оренду, оскільки ця процедура здійснюється через Фонд державного майна. Водночас авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вже встановила в аеропорту "Бориспіль" лабораторію для тестування на коронавірусну інфекцію. Поки авіакомпанія використовує лабораторію для тестування екіпажів МАУ. Крім того, в Україні кількість проведених за минулу добу ПЛР-тестів на коронавірус впала майже на третину.