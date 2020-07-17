Лабораторія для тестування на коронавірус повинна бути в розпорядженні аеропорту, — МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка раніше встановила в аеропорту "Бориспіль" лабораторію для тестування на коронавірусну інфекцію, заявляє, що лабораторія з тестування на коронавірус пасажирів і співробітників авіакомпаній повинна бути в розпорядженні аеропорту.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба МАУ.

"Позиція авіакомпанії МАУ полягає в тому, що доступ в лабораторію повинен бути забезпечений всім без винятку пасажирам, як тим, хто прилітає, так і тим, хто відлітає з аеропорту "Бориспіль"; як для пасажирів МАУ, так і пасажирів, інших авіакомпаній. З цією метою лабораторія повинна бути в розпорядженні аеропорту, а не авіакомпанії", — сказали в МАУ.

Крім того, згідно з медичними протоколами, забір зразків для діагностики повинен забезпечуватися медичним персоналом у штаті аеропорту.

Зазначається, що розміщення цієї лабораторії на території аеропорту підпадає під дію норм оренди і забезпечується Фондом державного майна України, що наразі є перешкодою для обслуговування пасажирів.

МАУ зазначила, що зацікавлена в безперешкодному доступі до тестування, оскільки наразі кожна авіакомпанія змушена вирішувати питання тестування пасажирів на свій ризик.

Пресслужба зазначила, що це питання буде вирішене найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше аеропорт "Бориспіль" заявив, що наразі погоджує умови проведення тестів на коронавірус для пасажирів на своїй території.

В червні генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що в аеропорту є приміщення, де лабораторії можуть проводити тестування прилетіли туристів на коронавірус.

Також в Україні смертність від коронавіруса впала майже на 40% за добу, а захворюваність - на 5.