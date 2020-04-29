Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці

Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує ліквідацію окремих осередків тління залишків деревини в лісових масивах в Київській і Житомирській областях, де спалахнув новий лісова пожежа.

Про це йдеться в повідомленні Держнс, передають Українські Новини.

За станом на 29 квітня рятувальники Держнс сприяють гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовищ у клітинках, пройдених вогнем в Київській області.

До гасіння залучено 590 осіб і 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 осіб особового складу та 110 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти.

Локалізовані пожежі в лісових масивах Овруцького району Житомирської області.

Станом на 29 квітня надається допомога працівникам лісового господарства гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини.

До гасіння залучено 204 людини і 38 одиниць техніки, з них від Держнс 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Також локалізовані пожежі в лісових масивах Білокоровицького та Олевського лісових господарств Житомирської області.

Станом на 29 квітня проводиться гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в комірках, пройдених вогнем.

До гасіння залучено 92 людини і 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 4 особи особового складу та 1 одиниця техніки.

Водночас, У Києві в районі вулиць Героїв Дніпра, Підбірної і Дарниці, а також в бучі і Білгородці, біля Києва, спостерігається "помірний" рівень забруднення повітря. Індекс якості повітря в межах норми, на більшій території столиці якість повітря на рівні "хороший".

Індекс якості повітря у Києві. Карта: saveecobot

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держнс локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.