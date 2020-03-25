Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одну і ту ж людину

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Павла Шеремета, справа про вбивство якого засекретили, і Георгія Гонгадзе є одна і та ж людина.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

"Замовник вбивства Гонгадзе і замовник вбивства Шеремета - одна людина. Я про це повідомив на допиті в МВС", - сказав він.

При цьому Шокін не вважає екс-президента Леоніда Кучму причетним до вбивства Гонгадзе.

"Сказати, хто був замовником і організатором... у мене є своя думка з цього питання. Я згоден, що це був не Кучма. Але хто конкретно, у мене є свої припущення, як і у справі Шеремета, свої особисті. Але, враховуючи, що йде слідство, я не хочу на нього впливати своїми словами, направляти в чомусь, нехай працюють слідчі", - відзначив Шокін.

Він підкреслив, що замовником вбивств є українець.

Шокін додав, що якщо він повернеться на посаду генпрокурора, то доведе його до кінця.

"Я не сумніваюся, що убивства будуть розкриті", - резюмував Шокін.

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Як повідомляли Українські Новини, у 2010 році Генеральна прокуратура назвала замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Після чого справа у зв'язку з його смертю передбачуваного замовника вбивства Гонгадзе було закрито .