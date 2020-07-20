У Києві сталася бійка зі стріляниною на ґрунті расизму

Після того, як у Києві сталася п'яна бійка, у столиці компанія нетверезих чоловіків напала на студентів із Конго. Про це повідомляє "Київ Оперативний" Facebook.

Інцидент стався в Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку. В результаті постраждали три людини — студенти КНУБА, які приїхали з Демократичної Республіки Конго.

"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їх колір шкіри. Постраждалі - студенти КІБІ з Демократичної Республіки Конго. Їх 3 людини. З їх слів, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому. Коли сіли в автомобіль служби таксі - до автомобіля подлетело 5 чоловік і з криками "чорні, що ви тут робите" (тільки з матом), дістали з автомобіля і почали бити", — сказано в повідомленні.

Потім хтось з учасників конфлікту почав стрілянину, а місцеві жителі викликали поліцію, після чого нападники втекли.

У повідомленні сказано, що пізніше нападників затримали.

Увагу, на відео присутня ненормативна лексика.

https://www.youtube.com/watch?v=gzC3_IatIUg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала учасників перестрілки в Броварах.

Раніше поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, в якій було поранено 2 людини.