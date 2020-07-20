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20 липня 2020, понеділок, 08:52 9
Події 2020-07-20T10:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві сталася бійка зі стріляниною на ґрунті расизму

У Києві сталася бійка зі стріляниною на ґрунті расизму

Кира Молчанова
Расизм, Київ, масова бійка, Бійка

Після того, як у Києві сталася п'яна бійка,  у столиці компанія нетверезих чоловіків напала на студентів із Конго. Про це повідомляє "Київ Оперативний" Facebook.

Інцидент стався в Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку. В результаті постраждали три людини — студенти КНУБА, які приїхали з Демократичної Республіки Конго.

"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їх колір шкіри. Постраждалі - студенти КІБІ з Демократичної Республіки Конго. Їх 3 людини. З їх слів, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому. Коли сіли в автомобіль служби таксі - до автомобіля подлетело 5 чоловік і з криками "чорні, що ви тут робите" (тільки з матом), дістали з автомобіля і почали бити", — сказано в повідомленні.

Потім хтось з учасників конфлікту почав стрілянину, а місцеві жителі викликали поліцію, після чого нападники втекли.

У повідомленні сказано, що пізніше нападників затримали.

Увагу, на відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала учасників перестрілки в Броварах.

Раніше поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, в якій було поранено 2 людини.

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