У Києві сталася бійка зі стріляниною на ґрунті расизму

Після того, як у Києві сталася п'яна бійка, у столиці компанія нетверезих чоловіків напала на студентів із Конго. Про це повідомляє "Київ Оперативний" Facebook. Інцидент стався в Києві на проспекті Гонгадзе, 32 у житловому будинку. В результаті постраждали три людини — студенти КНУБА, які приїхали з Демократичної Республіки Конго. "На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їх колір шкіри. Постраждалі - студенти КІБІ з Демократичної Республіки Конго. Їх 3 людини. З їх слів, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому. Коли сіли в автомобіль служби таксі - до автомобіля подлетело 5 чоловік і з криками "чорні, що ви тут робите" (тільки з матом), дістали з автомобіля і почали бити", — сказано в повідомленні. Потім хтось з учасників конфлікту почав стрілянину, а місцеві жителі викликали поліцію, після чого нападники втекли. У повідомленні сказано, що пізніше нападників затримали. Увагу, на відео присутня ненормативна лексика. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=gzC3_IatIUg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала учасників перестрілки в Броварах. Раніше поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, в якій було поранено 2 людини.