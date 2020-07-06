У Києві двоє жителів жорстоко вбили товариша по чарці

За підозрою у вбивстві киянина поліціянти затримали 2 чоловіків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Зловмисники під час сварки побили потерпілого і, щоб приховати сліди злочину, придушили і зіштовхнули його на проїжджу частину, а потім перерізали пляшкою горло. Триває досудове розслідування", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Видубичі" лежить тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та судово-медичний експерт.

"В ході проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили особу загиблого, а також події, які передували злочину. З'ясувалося, що 38-річний потерпілий і його два товариші на вулиці недалеко від столичної підземки розпивали алкоголь. Через образу потерпілого між ними виник конфлікт. Під час словесної перепалки двоє зловмисників завдали удари в голову киянину, від яких той втратив свідомість", - сказав заступник начальника відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Саприкін.

Зазначено, що для того, щоб приховати сліди злочину, підозрювані зіштовхнули потерпілого з пагорба, після цього вони розбили пляшку і перерізали йому горло.

"За кілька годин працівники карного розшуку спільно з дільничними офіцерами поліції затримали обох підозрюваних на одній зі станцій метрополітену. Ними виявилися 29-річний житель Херсонської області та 18-річний уродженець Одеси, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додав правоохоронець.

На цю мить слідчі Печерського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Їм загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві сталася бійка зі стріляниною.

Раніше в Києві на Виноградарі виникла бійка після ДТП зі стріляниною і крадіжкою.