Трьох знаків зодіаку удача супроводжуватиме у всіх справах сьогодні, — астролог

Тоді як у суботу зірки віщували труднощі Водоліям, Стрільцям і Левам, в понеділок Тельців, Скорпіонів і Козерогів удача супроводжуватиме у всіх справах. Про те, що чекає представників цих знаків зодіаку 20 липня, розкажуть Українські Новини.

Телець

У Тельців буде наповнений гарними і щасливими подіями день. У понеділок будь-яка ситуація буде вирішуватися в їх користь і не завдасть їм зайвого клопоту. У другій половині дня настане найкращий час, коли представники цього знаку зможуть реалізувати свої найсміливіші ідеї та намічені плани. Не втрачайте цей сприятливий період, постарайтеся максимально використати надану можливість для здійснення проектів і цілей.

Скорпіон

Цей день у Скорпіонів буде наповнений приємними подіями. Хороший період для спілкування, активних дій і ділових зустрічей. У першій половині дня можна вирішувати важливі питання, проводити фінансові операції. Вірогідні грошові надходження, які стануть результатом виконаної роботи за останній час. В особистому житті також не буде проблем. Представники цього знака будуть насолоджуватися ідеальними стосунками з партнером.

Козеріг

Творчий порив і позитивний настрій допоможуть Козерогам досягти чудових результатів у справах. Представникам цього знаку можуть надходити перспективні робочі пропозиції, від яких зірки радять не відмовлятися. В майбутньому це зміцнить ваше фінансове становище. У цей період добре пройдуть фінансові операції. Інвестиції та грошові вкладення принесуть прибуток вже незабаром.

Як повідомляли Україньскі Новини, в Україну у серпні прийде аномальна спека і посуха.

Також астролог Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку пощастить у другій половині липня.