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  • Чотирьом знакам зодіаку щаститиме у другій половині липня, — астролог Павло Глоба
16 липня 2020, четвер, 20:00 8
Lifestyle 2020-07-16T21:00:02+03:00
Українські Новини
Чотирьом знакам зодіаку щаститиме у другій половині липня, — астролог Павло Глоба

Чотирьом знакам зодіаку щаститиме у другій половині липня, — астролог Павло Глоба

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологія, Астрологічний прогноз, Гороскопи, Поради астролога
Гороскоп на другу половину липня. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп на другу половину липня. Фото: pershij.com.ua

Тоді як в четвер, 16 липня, зірки на стороні Левів, Стрільців і Водоліїв, у другій половині липня Овнам, Дівам, Терезам і Скорпіонам дуже пощастить. Детальніше про те, що чекає представників цих чотирьох знаків зодіаку 16-31 липня, розповів Павло Глоба.

Овен

Влітку Овнам хочеться розслабитися, полінуватися і просто відпочити. Однак зірки закликають представників цього знака не витрачати марно цей дорогоцінний час, адже друга половина липня стане для них періодом тріумфального успіху. Тому слід діяти. Овнам корисно хоча б на пару тижнів перетворитися на кар'єриста, який проявляє ініціативу і охоче береться за реалізацію найбільш складних і унікальних проектів. B короткі терміни вони зуміють домогтися підвищення і стати незамінним співробітником для начальства. Головне брати на себе відповідальність і не тікати від перешкод.

Діва

Друга половина липня обіцяє перетворитися в тріумфальний період для Дів. Але це не наслідок удачі чи сприятливого впливу зірок, адже всі заслуги, почесті й бонуси, які представники цього знаку отримають до кінця місяця, є результатом докладених зусиль і старань. Діви дійсно звикають викладатися максимально і не шкодують себе. Просто так співпаде, що всі їхні проекти почнуть давати прибуток саме в липні. Тому очікується великий прибуток, кар'єрне зростання і підвищення соціального статусу. При цьому важливо залишатися скромним у поведінці і не задирати ніс.

Терези

Для Терезів липень стане виграшним періодом, коли можна кардинально змінити будь-який аспект життя. Зірки наділять представників цього знака величезним запасом енергії і ентузіазму, щоб взятися навіть за самий складний і масштабний проект, який вони блискуче реалізують. Але найважливіше те, що Терези нарешті розберуться в собі. Довгий час знак зодіаку ішов у темряві, тому що прислухався до думки натовпу. Тепер же у Терезів вистачить сміливості, щоб почати слухати лише внутрішній голос і йти за бажаннями. Це призведе до правильних висновків і правильно прийнятих рішень. Представники цього знака більше не наступлять на знайомі граблі і досягнуть неймовірних успіхів.

Скорпіон

У другій половині липня Скорпіони умудряться домогтися тріумфу. Представники цього знака вважаються сильними бійцями, які не прогинаються під зовнішнім тиском і примудряються вирвати перемогу з лап долі. Все це повториться і в другій половині липня. Почнеться з того, що активізуються конкуренти, які намагаються відтіснити Скорпіонів на другий план. Представники цього знака моментально вступлять в сутичку і розкриють свій потенціал, перевершивши оточуючих. Цікаво, що моменти тріумфу зазвичай настають саме в найкритичніші і найбільш напружені для Скорпіонів часи.

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