На боці трьох знаків зодіаку сьогодні будуть зірки, — астролог

В той час, як у середу Овни, Діви і Риби прогнозували зірки труднощі у сфері фінансів, в четвер, 16 липня, за гороскопом зірки будуть на боці Стрільців, Львів і Водоліїв. Їх сьогодні очікує успіх у справах. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 16 липня Українським Новинам розповіли астрологи.

Лев

У четвер у Львів буде вдалий день для всіх справ. Їхня ініціатива, наполегливість і нестандартне мислення принесуть успіх у справах, фінансових операціях. В особистому житті з другою половинкою не будуть виникнути розбіжності та непорозуміння. Постарайтеся приділити коханій людині час, адже вона дуже потребує цього.

Стрілець

Вдалий період для багатьох справ у Стрільців. Направте ваші дії на вирішення побутових питань, спірних моментів у роботі. Всі досягнуті результати сприятливо відібються на діяльності представників цього знака в перспективі. Тому в четвер не слід лінуватися і упускати будь-яку можливість проявити себе. Доброзичливе ставлення до партнера розтопить кригу нерозуміння і відновить довірчі відносини в парі.

Водолій

У Водоліїв буде хороший день, протягом якого можна розраховувати на заступництво зірок. У справах представники цього знаку зможуть у значній мірі просунутися вперед. У другій половині дня успіх буде залежати від уміння правильно оцінювати поточну обстановку та приймати швидкі рішення. Якщо підозрюєте в нещирості вашого улюбленого людини, настав сприятливий час обговорити це питання.

Як повідомляли Україньскі Новини, у четвер, 16 липня, в Україні буде прохолодно.

Також над Землею пролетіла рідкісна комета NEOWISE, яку спостерігають і в Україні.