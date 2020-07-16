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16 липня 2020, четвер, 05:00 7
Lifestyle 2020-07-16T09:30:02+03:00
Українські Новини
На боці трьох знаків зодіаку сьогодні будуть зірки, — астролог

На боці трьох знаків зодіаку сьогодні будуть зірки, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Леви, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Стрільці, Водолії
Гороскоп на 16 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 16 липня 2020. Фото: pixabay

В той час, як у середу Овни, Діви і Риби прогнозували зірки труднощі у сфері фінансів, в четвер, 16 липня, за гороскопом зірки будуть на боці Стрільців, Львів і Водоліїв. Їх сьогодні очікує успіх у справах. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 16 липня Українським Новинам розповіли астрологи.

Лев

У четвер у Львів буде вдалий день для всіх справ. Їхня ініціатива, наполегливість і нестандартне мислення принесуть успіх у справах, фінансових операціях. В особистому житті з другою половинкою не будуть виникнути розбіжності та непорозуміння. Постарайтеся приділити коханій людині час, адже вона дуже потребує цього.

Стрілець

Вдалий період для багатьох справ у Стрільців. Направте ваші дії на вирішення побутових питань, спірних моментів у роботі. Всі досягнуті результати сприятливо відібються на діяльності представників цього знака в перспективі. Тому в четвер не слід лінуватися і упускати будь-яку можливість проявити себе. Доброзичливе ставлення до партнера розтопить кригу нерозуміння і відновить довірчі відносини в парі.

Водолій

У Водоліїв буде хороший день, протягом якого можна розраховувати на заступництво зірок. У справах представники цього знаку зможуть у значній мірі просунутися вперед. У другій половині дня успіх буде залежати від уміння правильно оцінювати поточну обстановку та приймати швидкі рішення. Якщо підозрюєте в нещирості вашого улюбленого людини, настав сприятливий час обговорити це питання.

Як повідомляли Україньскі Новини, у четвер, 16 липня, в Україні буде прохолодно.

Також над Землею пролетіла рідкісна комета NEOWISE, яку спостерігають і в Україні.

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