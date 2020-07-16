В одеському дитбудинку спалах коронавірусу: заразилися 15 дітей

Тоді як в Одесі посилили карантин і заборонили нічним клубам і ресторанам працювати вночі, в дитячому будинку "Перлинка" стався спалах коронавірусу — заразилися 15 дітей. Про це повідомляє директорка департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олена Буйневич, передають Українські Новини.

В Одеському дитячому будинку "Перлинка" заразилися коронавірусом 15 дітей і двоє дорослих. Зараз дитячий будинок закрили на карантин.

Як повідомила Олена Буйневич, після того, як в одного з працівників виявили коронавірусну інфекцію, всім працівникам і вихованцям закладу провели ПЛР-тестування. За його результату, коронавірус виявили у 15 дітей і одного дорослого.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 22 червня в Одесі посилили карантин через спалах коронавірусної інфекції. Заборонили працювати закладам оздоровлення та відпочинку дітей і проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів і перебувати на вулиці без документів.

Також в Одесі на пляжах відпочивальники порушують карантин — ходять без масок і не дотримуються дистанції.