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17 липня 2020, пʼятниця, 11:11 9
Суспільство 2020-07-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу збільшилася кількість нових випадків Covid-19 в 2,5 раза. Дані за районами

У Київській області за добу збільшилася кількість нових випадків Covid-19 в 2,5 раза. Дані за районами

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

За минулу добу, 16 липня, в Київській області кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася на 40 людей до 3 184 порівняно з попередньою добою, 15 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 17 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 184 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 268 дітей і 537 медичних працівників... Всього за період епідемії в Київській області померли 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки серед хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 40 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей.

З хворих за минулу добу 6 осіб госпіталізовано, а інші перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За звітні добу одужали 14 осіб, у тому числі 2 дітей.За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 608 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 48 повідомлень.

Встановлено медичне спостереження за 11 596 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня кількість хворих коронавірусом в Київській області збільшилася на 16 осіб до 3 144.Тим часом смертність від коронавірусу впала майже на 40% за добу, а захворюваність - на 5%.

Тим часом президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину більш ніж на місяць.

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