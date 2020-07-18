Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, госпіталізували вісім хворих

В той час, як у Києві стрімко збільшується кількість нових випадків коронавірусу, кількість хворих у Київській області 17 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 45 осіб до 3 229.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 3 229 випадків захворювання коронавірусом. У тому числі у 270 дітей та 547 медичних працівників... Всього за період епідемії в Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили", - сказано в ньому.

За добу підтверджені 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей.

З хворих за минулу добу 8 осіб госпіталізовано, а інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом).

За звітну добу одужали 65 осіб, у тому числі 6 дітей.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 646 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 38 повідомлень.

Встановлено медичне спостереження за 11 665 контактними особами.

найнебезпечніші місця, де можна заразитися коронавірусом

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 40 чоловік до 3 184.

15 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 16 осіб до 3 144.