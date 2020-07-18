підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 липня 2020, субота, 15:28 6 Інфографіка
Суспільство 2020-07-18T16:00:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, госпіталізували вісім хворих

Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, госпіталізували вісім хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

В той час, як у Києві стрімко збільшується кількість нових випадків коронавірусу, кількість хворих у Київській області 17 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 45 осіб до 3 229.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 3 229 випадків захворювання коронавірусом. У тому числі у 270 дітей та 547 медичних працівників... Всього за період епідемії в Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили", - сказано в ньому.

За добу підтверджені 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей.

З хворих за минулу добу 8 осіб госпіталізовано, а інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом).

За звітну добу одужали 65 осіб, у тому числі 6 дітей.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 646 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 38 повідомлень.

Встановлено медичне спостереження за 11 665 контактними особами.

найнебезпечніші місця, де можна заразитися коронавірусомнайнебезпечніші місця, де можна заразитися коронавірусом

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 40 чоловік до 3 184.

15 липня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 16 осіб до 3 144.

Більше новин про: Коронавірус статистика коронавірусу Коронавірус в Київській області

У Києві стрімко збільшується кількість нових випадків коронавірусу
Після одноденного падіння кількість нових випадків коронавірусу знову почала рости
Новини
Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, госпіталізували вісім хворих 15:28 Інфографіка
У Києві стрімко збільшується кількість нових випадків коронавірусу 12:29
Після одноденного падіння кількість нових випадків коронавірусу знову почала рости 11:00
НАБУ і ВАКС справою проти Бахматюка підривають фундаментальні принципи права та руйнують засади судочинства в Україні, - заява Харківської правозахисної групи 11:00
ВАКС не має права розглядати апеляцію НАБУ і САП по справі Бахматюка - провідні кримінальні юристи 09:35
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ 08:45
"Це буде днище". У соцмережах обговорюють висунення Ірини Верещук на пост мера Києва 14:15
Бахматюк викликав Ситника на дебати. Чи не злякається директор НАБУ? - ЗМІ 10:43
більше новин
В Україні створили 136 укрупнених районів. Повний список 07:00
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Навчання Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
У Чорному морі проходять навчання "Sea Breeze 2020" за участю 27 кораблів 21:36
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус 09:12
більше новин
В Одеській області у ДТП з двома легковиками загинули шестеро осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok