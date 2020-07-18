После однодневного падения заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 5%, а смертность - на 90

17 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 847 до 58 111, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 477 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 4,7%, количество новых летальных случаев - на 90,9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 18 июля в Украине зарегистрировано 58 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 477 летальных, 30 525 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 847 новых случаев, выздоровели 756 человек, умер 21 человек.

Количество новых случаев заболевания 17 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 16 июля.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 891), в Киеве (6 797) и Черновицкой области (5 289).

В Ривненской области зафиксировано 5 015 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 318 случаев, в Ивано-Франковской - 3 385, в Волынской - 3 219, в Киевской - 3 229, в Харьковской - 2 971, в Одесской - 2 492, в Тернопольской - 2 394, в Винницкой - 2 271, в Житомирской - 1 584, в Днепропетровской - 1 183 случая.

963 случая выявлены в Хмельницкой области, 818 случаев - в Черкасской, 791 случай - в Донецкой, 677 случаев - в Кировоградской, 665 случаев - в Запорожской, 632 случая - в Черниговской, 510 случаев - в Николаевской, 355 случаев - в Сумской, 348 случаев - в Полтавской, 209 случаев - в Херсонской и 105 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации.

Тем временем Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.