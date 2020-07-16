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16 липня 2020, четвер, 14:04 21
Медицина 2020-07-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області кількість нових випадків COVID-19 впала вдвічі

У Київській області кількість нових випадків COVID-19 впала вдвічі

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус в Київській області. Фото: freepik
Коронавірус в Київській області. Фото: freepik

За минулу добу, 15липня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася на 16 осіб до 3 144 порівняно з попередньою добою, 14 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 16 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 3 144 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 266 дітей і 531 медичного працівника", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 16 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 2 дітей.

З хворих за минулу добу, 1 людина госпіталізована, а решта 15 перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За звітну добу одужали 86 осіб, у тому числі 9 дітей.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр поступило6 560 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 33 повідомлення.

Встановлено медичне спостереження за 11 521 контактною особою.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні захворюваність і смертність від коронавірусу продовжують зростати кілька днів поспіль.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 116 осіб.

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