У Києві стрімко збільшується кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих коронавірусом в Києві 17 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 108 осіб до 6 797, померлих - на 2 до 128.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ще на 108 осіб збільшилася за минулу добу кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 6 797 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав Кличко.

Захворіли 53 жінки у віці від 19 до 85 років і 2 дівчинки 6 і 8 років.

Також захворіли 50 чоловіків у віці від 18 до 85 років і 3 хлопчика - від 9 місяців до 8 років.

В тому числі захворіли 4 медика.

В лікарні столиці госпіталізовано 16 осіб, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 40 осіб, всього одужали 2 360 киян.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дарницькому та Деснянському районах - по 26, у Солом'янському - 14, у Святошинському та Голосіївському районах - з 10 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 847 до 58 111 кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 1 477 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 4,7%, кількість нових летальних випадків - на 90,9%.

Також Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину більш ніж на місяць.