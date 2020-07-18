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18 липня 2020, субота, 11:00 4
Суспільство 2020-07-18T11:51:56+03:00
Українські Новини
Після одноденного падіння кількість нових випадків коронавірусу знову почала рости

Після одноденного падіння кількість нових випадків коронавірусу знову почала рости

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

17 липня захворюваність на коронавірус збільшилася на 4,7%, а кількість нових летальних випадків - на 90,9%. Всього за добу порівняно з минулою виявили 847 нових інфікованих, в Україні загальна кількість хворих на COVID-19 становить 58 111 осіб, а кількість померлих - 1 477 (21 за останню добу). Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 18 липня в Україні зареєстровано 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 477 летальних, 30 525 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 847 нових випадків, одужали 756 осіб, померла 21 людина.

Кількість нових випадків захворювання 17 липня становила 1,5% від загальної кількості хворих на 16 липня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 891), у Києві (6 797) та Чернівецькій області (5 289).

У Рівненській області зафіксовано 5 015 випадків коронавирусной інфекції, у Закарпатській - 4 318 випадків, в Івано-Франківській - 3 385, у Волинській - 3 219, у Київській - 3 229, у Харківській - 2 971, в Одеській - 2 492, у Тернопільській - 2 394, у Вінницькій - 2 271, у Житомирській - 1 584, у Дніпропетровській - 1 183 випадки.

963 випадки виявлено у Хмельницькій області, 818 випадків - у Черкаській, 791 випадок - у Донецькій, 677 випадків - у Кіровоградській, 665 випадків - у Запорізькій, 632 випадку - у Чернігівській, 510 випадків - у Миколаївській, 355 випадків - у Сумській, 348 випадків - у Полтавській, 209 випадків - у Херсонській і 105 випадків - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження в залежності від ситуації.

Тим часом Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину більш ніж на місяць.

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