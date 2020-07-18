У представників трьох знаків зодіаку у суботу відбудуться зміни у житті, — астролог

Тоді як у четвер зірки були на боці Овнів, Дів і Риб, в суботу у Тельців, Левів і Риб відбудуться в життя зміни. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 18 липня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Цей день буде принесе Тельцям гарний настрій і радісні події. У цей період можна планувати зустрічі і зустрічатися з друзями. Всі заходи цього дня пройдуть успішно, удача буде на боці представників цього знака. У них вийде домогтися бажаного. Також Тельцям у цей день випаде можливість зміцнити відносини і вивести їх на новий рівень. А тим представникам цього знака зодіаку, які не перебувають у стосунках, зірки обіцяють романтичне знайомство.

Лев

Цей день стане сприятливим періодом для Левів. Вони будуть налаштовані рішуче і готові звернути гори. Їх завзятість і терпіння принесуть позитивні плоди, справи не будуть стопоритися. У цей період чекайте хороших новин, які перевернуть життя з ніг на голову. В особистому житті зірки радять не озиратися назад. Якщо ваші відносини з партнером розладналися, то зараз настав час, щоб задуматися про новий етап у вашому житті.

Риби

В суботу зірки принесуть Рибам зміни на краще в усіх сферах життя. Цей період подарує можливість реалізувати в життя найсміливіші задуми і проекти. Можна планувати важливі справи, проводити фінансові операції. У представників цього знака вийде успішно заробити, застосувавши свої професійні навички та здібності, потрібно лише діяти рішуче і напористо. День сприятливий для спілкування. Ймовірне також отримання прибутку.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба назвав чотири знака зодіаку, яким пощастить у другій половині липня.

Також 17-19 липня частину України накриють грози, зливи, град і похолодання.