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17 липня 2020, пʼятниця, 22:55 4
Події 2020-07-17T23:30:01+03:00
Українські Новини
У Польщі молдаванин вбив громадянку України

У Польщі молдаванин вбив громадянку України

Кира Молчанова
Заробітчани, Польща, вбивство, Заробітчани в Польщі, вбивство українки
Ніж. Фото: pixabay
Ніж. Фото: pixabay

У Польщі, де нещодавно горів хостел, в якому жили українці, в місті Пулави громадянин Молодви зарізав 26-річну українку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Вбивство сталося у вівторок, 14 липня. Нападник і його жертва жили в одному будинку і працювали в закладах з переробки фруктів. В цей день між молдаванином і українкою сталася сварка. В якийсь момент чоловік затягнув жінку в будинок і там напав на неї. Поки що мотиви вбивства невідомі.

На момент прибуття швидкої допомоги жінка ще була жива, але врятувати її не вдалося.

45-річного зловмисника затримали на місці події. У нього вилучили ніж, яким він ймовірно вдарив жертву.

Чоловікові висунули звинувачення у вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, в Польщі п'яний українець в день виборів подзвонив в поліцію і погрожував підірвати одну з виборчих дільниць в Слупії Конецькій Свєнтокшиського воєводства.

В аеропорту польського міста Бдигош сталася катастрофа легкомоторного літака, який розбився під час посадки.

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