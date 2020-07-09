підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
09 липня 2020, четвер, 09:56 10
Події 2020-07-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани

У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани

Ирина Николенко
Польща, затримання підозрюваних, Підпал будинку, пожежа в хостелі
Підпал хостелу в Польщі. Фото: mediator.te.ua
Підпал хостелу в Польщі. Фото: mediator.te.ua

Польська поліція заарештувала 42-річного поляка, звинуваченого в умисному підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани. Про це повідомляє видання Yavp.pl, передають Українські Новини.

Як повідомляють правоохоронці, поляк також проживав в хостелі з українцями. Він був конфліктною людиною і мав неприязні стосунки з багатьма жителями, в тому числі і з іншими поляками.

За даними правоохоронців, чоловік скоїв підпал не на національному ґрунті, а з особистих причин.

За попередніми даними, вогонь був розведений таким чином, щоб він швидко розійшовся по дому.

Зараз поляка заарештували на 3 місяці, поки триватиме слідство.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Польщі сталася ДТП з українцями в районі населеного пункту Богуславице. Внаслідок зіткнення автобуса з двома вантажними автомобілями постраждали понад 30 людей.

5 липня у Польщі на автодорозі між Роговим і Дзвижино, в Західнопоморському воєводстві, сталася ДТП за участю трьох автобусів, в яких знаходилися пасажири, в результаті чого постраждали 14 осіб.

Більше новин про: Польща затримання підозрюваних Підпал будинку пожежа в хостелі

Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Новини
МОЗ планує повноцінний запуск електронних лікарняних на початку 2021 року 11:18
Українську митницю треба реформувати за типом патрульної поліції, - Пудрик 11:11
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, — Герус 11:03
КС почав розгляд конституційності призначення Ситника директором НАБУ 11:03
В селище, де живе ексглава НБУ Смолій, невідомі привезли труну і вінки 11:00
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
В селище, де живе ексглава НБУ Смолій, невідомі привезли труну і вінки 11:00
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
Албанія потрапила в український список "червоної зони" 14:33
більше новин
На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok