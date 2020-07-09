У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани

Польська поліція заарештувала 42-річного поляка, звинуваченого в умисному підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани . Про це повідомляє видання Yavp.pl , передають Українські Новини.

Як повідомляють правоохоронці, поляк також проживав в хостелі з українцями. Він був конфліктною людиною і мав неприязні стосунки з багатьма жителями, в тому числі і з іншими поляками.

За даними правоохоронців, чоловік скоїв підпал не на національному ґрунті, а з особистих причин.

За попередніми даними, вогонь був розведений таким чином, щоб він швидко розійшовся по дому.

Зараз поляка заарештували на 3 місяці, поки триватиме слідство.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Польщі сталася ДТП з українцями в районі населеного пункту Богуславице. Внаслідок зіткнення автобуса з двома вантажними автомобілями постраждали понад 30 людей.

5 липня у Польщі на автодорозі між Роговим і Дзвижино, в Західнопоморському воєводстві, сталася ДТП за участю трьох автобусів, в яких знаходилися пасажири, в результаті чого постраждали 14 осіб.