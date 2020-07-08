Бойовики вели вогонь із забороненої зброї. Поранено трьох військових ЗСУ

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 8 липня, 3 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це сказано в повідомленні в пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"8 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з озброєння, яке давно повинно бути відведене від лінії бойового зіткнення", — сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противники обстріляли українські позиції біля Зайцево, Хутора Вільного і Оріхового.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Опитного і Старогнатівки.

За поточну добу 3 військовослужбовців збройних сил зазнали поранення.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 7 липня, 4 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Раніше на Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю.