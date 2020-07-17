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17 липня 2020, пʼятниця, 21:36 10
Верховна Рада і партії 2020-07-17T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Закарпатській області буде 6 районів: список

У Закарпатській області буде 6 районів: список

Ольга Фандорина
Закарпаття, Закарпатська область, райони, районування, нові райони, Нові райони Закарпатської області
Карпати. Фото: tamtour.com.ua
Карпати. Фото: tamtour.com.ua

Верховна Рада створила 6 укрупнених районів у Закарпатській області замість 13.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Берегівський район (з адміністративним центром у Береговому), Мукачівський (з центром у Мукачеві), Рахівський (з центром у Рахові), Тячівський (з центром у Тячеві), Ужгородський (з центром в Ужгороді) та Хустський (з центром у Хусті).

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 6 укрупнених районів в Київській області замість нинішніх 25.

У червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Також Кабінет міністрів запропонував створити в Одеській області 6 укрупнених районів замість нинішніх 26.

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