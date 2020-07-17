В Окружному адмінсуді Києва проходять обшуки у справах Майдану

Тоді як ДБР сформував підрозділ з розслідування справ Майдану, в Окружному адміністративному суді Києва проходять обшуки у справах Майдану. Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав — розслідування "справ Майдану", — сказано в ньому.

Наголошується, що суд продовжує роботу в звичайному режимі.

"В черговий раз слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи — на підставі ухвали суду (на цей раз - Ленінського районного суду р. Кіровограда). Починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва таким чином", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, обшуки в Окружному адміністративному суді проходили також і в 2019 році.

Окружної адміністративний суд Києва вважав обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.