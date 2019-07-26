Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка

Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника і начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат, який представляє інтереси суду і окремих суддів Євген Солодко.

З його слів, обшуки повністю заблокували діяльність суду.

"Усі справи було знято з розгляду. В приміщенні суду утримувалися всі співробітники, навіть ті, які не мали стосунку до проведення слідчих дій", - сказав він.

Адвокат повідомив, що суд вважає такі дії піаром.

"Ці дії - виключно піар попередньої влади. Йдеться про Ситника і Горбатюка. Вони призначалися ще за попередньої влади і на думку суду є залежними від неї. Це розправа над судом, який мав сміливість у минулому приймати рішення в значущих справах", - зазначив Солодко.

Зокрема, це питання скасування тарифів на газ, питання кадрового формування органів судової влади, справи про втручання попередньої влади у виборчий процес США, а також справа Приватбанку.

Суд переконаний, що саме такими діями НАБУ і Горбатюк намагаються відвернути увагу від своєї діяльності протягом останніх 5 років, зокрема розслідування справ Євромайдану.

Солодко повідомив, що рішення про проведення обшуків було прийнято в рамках справи Євромайдану.

Адвокат також наголосив, що аудіозаписи нібито розмов суддів Окружного адміністративного суду, які демонструвалися НАБУ, сфальсифіковані.

"Суд вважає, що записи сфальсифіковані, фрази вирвані з контексту, тому що голоси суддів є в публічному доступі, зокрема перебувають на контрольних зразках аудіозапису судових справ і на дисках, які видаються учасникам процесу", - наголосив він.

Солодко додав, що всі порушення фіксуються і відповідна реакція буде оформлена в необхідних процесуальних документах.

Як повідомляли Українські Новини, керівництво Окружного адмінсуду Києва підозрюють у втручанні в роботу держорганів.

Раніше НАБУ провело обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері. Тим часом Рябошапка вважає, що НАБУ і САП стали працювати краще.