підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус
17 липня 2020, пʼятниця, 09:12 8
Європа 2020-07-17T10:15:29+03:00
Українські Новини
Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Елизавета Кесельман
Карантин, Румунія, режим надзвичайної ситуації, Болгарія
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавіруу Болгарія і Румунія синхронно продовжили попри те, що Болгарія раніше відкрила в'їзд для українців без проходження карантину, а Румунія раніше заявляла, що не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські та румунські ЗМІ.

Як повідомляється, Болгарія продовжила режим нс до кінця липня, в Румунії аналогічні заходи будуть діяти 30 днів. Причиною тому є суттєве зростання нових випадків коронавірусу, який спостерігають з початку червня.

Тим часом, у Румунії також зростає кількість нових випадків. Так, за останні 24 години зареєстрували 777 заражень, найбільше з початку епідемії.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів.

"В цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжений на 30 днів, але зберігатися тільки ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на це розвиток, неможливо ввести нові розслаблення", - заявив президент Румунії Йоханнис.

Як повідомляли Українські Новини, з 16 липня Болгарія дозволила авіаперельоти з України.

Тим часом Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні.

Більше новин про: Карантин Румунія режим надзвичайної ситуації Болгарія

Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінім...
Італія має намір продовжити надзвичайний стан чере...
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з Укр...
Країни-сусіди України: кого і як пропускають на ко...
Смертність від коронавірусу впала майже на 40% за добу, а захворюваність - на 5
Рада сьогодні розгляне створення 136 укрупнених районів
Новини
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Майже 15 млн гривень зарплати в Укргазбанку і ділянку дружини в Криму. Що задекларував новий глава НБУ Шевченка 09:57
Каньє Уест зареєструвався кандидатом у президенти США 09:50
Смертність від коронавірусу впала майже на 40% за добу, а захворюваність - на 5 09:28
Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус 09:12
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком 12:00
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
більше новин
У Києві на три дні обмежили з'їзд з Шулявського шляхопроводу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok