Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавіруу Болгарія і Румунія синхронно продовжили попри те, що Болгарія раніше відкрила в'їзд для українців без проходження карантину, а Румунія раніше заявляла, що не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські та румунські ЗМІ. Як повідомляється, Болгарія продовжила режим нс до кінця липня, в Румунії аналогічні заходи будуть діяти 30 днів. Причиною тому є суттєве зростання нових випадків коронавірусу, який спостерігають з початку червня. Тим часом, у Румунії також зростає кількість нових випадків. Так, за останні 24 години зареєстрували 777 заражень, найбільше з початку епідемії. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів. "В цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжений на 30 днів, але зберігатися тільки ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на це розвиток, неможливо ввести нові розслаблення", - заявив президент Румунії Йоханнис. Як повідомляли Українські Новини, з 16 липня Болгарія дозволила авіаперельоти з України. Тим часом Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні.