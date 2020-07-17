Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Як повідомляється, Болгарія продовжила режим нс до кінця липня, в Румунії аналогічні заходи будуть діяти 30 днів. Причиною тому є суттєве зростання нових випадків коронавірусу, який спостерігають з початку червня.

Тим часом, у Румунії також зростає кількість нових випадків. Так, за останні 24 години зареєстрували 777 заражень, найбільше з початку епідемії.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів.

"В цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжений на 30 днів, але зберігатися тільки ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на це розвиток, неможливо ввести нові розслаблення", - заявив президент Румунії Йоханнис.

Як повідомляли Українські Новини, з 16 липня Болгарія дозволила авіаперельоти з України.

Тим часом Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні.