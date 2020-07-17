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17 июля 2020, пятница, 09:27 227
Общество 2020-07-17T11:15:03+03:00
Українські Новини
Смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5

Смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

16 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 809 до 57 264, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 456 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 4,6%, количество новых летальных случаев - на 38,9%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 17 июля в Украине зарегистрировано 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 809 новых случаев, выздоровели 838 человек, умерли 11 человек.

Таким образом, 16 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал меньше, чем выздоровевших - 809 против 838.

Количество новых случаев заболевания 16 июля составило 1,4% от общего количества заболевших на 15 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 17 июля составило 26 039 человек, что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 754), в Киеве (6 689) и Черновицкой области (5 262).

В Ривненской области зафиксировано 4 940 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 229 случаев, в Ивано-Франковской - 3 309, в Волынской - 3 188, в Киевской - 3 184, в Харьковской - 2 909, в Одесской - 2 435, в Тернопольской - 2 358, в Винницкой - 2 253, в Житомирской - 1 580, в Днепропетровской - 1 174 случая.

942 случая выявлено в Хмельницкой области, 800 случаев - в Черкасской, 781 случай - в Донецкой, 677 случаев - в Кировоградской, 658 случаев - в Запорожской, 632 случая - в Черниговской, 504 случая - в Николаевской, 352 случая - в Сумской, 347 случаев - в Полтавской, 207 случаев - в Херсонской и 100 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации.

Тем временем Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.

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