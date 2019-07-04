У Києві пройде капітальний ремонт однієї з найважливіших площ на Лівому березі, – КМДА

Дарницьку площу капітально відремонтують. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, пише сайт Києва.

"Готуємося до капітального ремонту Дарницької площі. За планами до 2020 року високоміцним щебенево-мастичним асфальтобетоном буде вкрито проїжджу частину площі. Цьому покриттю характерний високий вміст щебню щільних гірських порід, який утворює кам’яний скелет, що не піддається деформаціям. Окрім цього, буде замінено тротуари на ФЕМ-покриття, оновлено пішохідні переходи та встановлене сучасне LED-освітлення", – написав Дмитро Давтян.

Зокрема, як зазначив заступник голови КМДА, Дарницька площа – один із найнавантаженіших транспортних вузлів Лівого берега, яким щоденно користуються тисячі автомобілів, тож рух площею на час виконання робіт буде обмежений частково.

Також Дмитро Давтян повідомив, що гарантійний термін нової проїжджої частини становитиме 5 років, а відповідність між якістю шляхів та вартістю дорожніх робіт буде моніторити міжнародна ініціатива CoST.