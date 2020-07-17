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17 липня 2020, пʼятниця, 13:07 13
Транспорт 2020-07-17T14:30:03+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Івано-Франківськ" відновив роботу

Аеропорт "Івано-Франківськ" відновив роботу

Валерия Драгомирова
Windrose, внутрішні перельоти, аеропорт Івано-Франківськ, Київ-Івано-Франківськ
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

В той час, як аеропорт "Бориспіль" обслужив перший міжнародний рейс після відновлення авіаперевезень 15 червня, міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" також відновив роботу. 

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, перші рейси "Київ - Івано-Франківськ - Київ" були виконані авіакомпанія Windrose 16 липня.

За даними системи бронювання авіакомпанії, польоти за цим напрямком здійснюються кожен вівторок, четвер і суботу.

Вартість стартує від 705 гривень, в неї входить перевезення ручного багажу до 7 кг і багажу до 23 кг.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Windrose запустила рейси між Києвом і Днипром, Одесою, Львовом, Харковом з частотою 3 вильоти на день.

Крім того, половину співробітників аеропорту "Київ" звільнять через кризу. Всього в аеропорту на 2 підприємствах, КП "МА "Київ" та ТОВ "Майстер-Авіа", працює близько 2 тис. осіб. В суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, працюють ще 8 тис. співробітників.Раніше аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси.

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