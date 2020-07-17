Аеропорт "Івано-Франківськ" відновив роботу

В той час, як аеропорт "Бориспіль" обслужив перший міжнародний рейс після відновлення авіаперевезень 15 червня, міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" також відновив роботу.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, перші рейси "Київ - Івано-Франківськ - Київ" були виконані авіакомпанія Windrose 16 липня.

За даними системи бронювання авіакомпанії, польоти за цим напрямком здійснюються кожен вівторок, четвер і суботу.

Вартість стартує від 705 гривень, в неї входить перевезення ручного багажу до 7 кг і багажу до 23 кг.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Windrose запустила рейси між Києвом і Днипром, Одесою, Львовом, Харковом з частотою 3 вильоти на день.

Крім того, половину співробітників аеропорту "Київ" звільнять через кризу. Всього в аеропорту на 2 підприємствах, КП "МА "Київ" та ТОВ "Майстер-Авіа", працює близько 2 тис. осіб. В суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, працюють ще 8 тис. співробітників.Раніше аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси.