Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь

Вслед за аэропортом "Киев", аэропорт "Харьков" 19 июня возобновил прием регулярных пассажирских международных рейсов. Первым прибыл рейс B2 835 "Белавиа" на самолете Embraer 175 из Минска. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

В пятницу аэропорт ожидает принять еще один рейс из-за границы — самолет Wizz Air должен доставить пассажиров из Будапешта.

Этот маршрут лоу-коста пока будет единственным в Харькове в июне.



В июле предусматриваются полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Прием внутренних регулярных рейсов аэропорт Харьков возобновил 15 июня. Единственный украинский маршрут Киев-Харьков ежедневно обслуживает "Роза Ветров" на самолетах Embraer 145.



Как сообщали Українські Новини, Киев не закрывал аэропорт в Жулянах 16 июня, авиакомпаниям не разрешили выполнять рейсы.



Тем временем в аэропорту "Борисполь" установили лабораторию для тестирования на коронавирус.



Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.