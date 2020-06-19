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19 июня 2020, пятница, 17:44 33
Общество 2020-06-19T18:15:04+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь

Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь

Валерия Драгомирова
Аэропорт Харьков, Авиаперелеты, Международные рейсы
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Вслед за аэропортом "Киев", аэропорт "Харьков" 19 июня возобновил прием регулярных пассажирских международных рейсов. Первым прибыл рейс B2 835 "Белавиа" на самолете Embraer 175 из Минска. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

В пятницу аэропорт ожидает принять еще один рейс из-за границы — самолет Wizz Air должен доставить пассажиров из Будапешта.

Этот маршрут лоу-коста пока будет единственным в Харькове в июне.


В июле предусматриваются полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Прием внутренних регулярных рейсов аэропорт Харьков возобновил 15 июня. Единственный украинский маршрут Киев-Харьков ежедневно обслуживает "Роза Ветров" на самолетах Embraer 145.

Как сообщали Українські Новини, Киев не закрывал аэропорт в Жулянах 16 июня, авиакомпаниям не разрешили выполнять рейсы. 

Тем временем в аэропорту "Борисполь" установили лабораторию для тестирования на коронавирус. 

Лаборатория предусматривает также опцию срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.

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